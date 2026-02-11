طقس صحو إلى غائم جزئياً وفرصة لتشكل الضباب غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات يوم الخميس 12 فبراير صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية. ويأتي ذلك بعد يومين من الضباب الكثيف الذي غطى البلاد خلال ساعات الصباح الباكر.