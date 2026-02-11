طقس صحو إلى غائم جزئياً وفرصة لتشكل الضباب غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات يوم الخميس 12 فبراير صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية. ويأتي ذلك بعد يومين من الضباب الكثيف الذي غطى البلاد خلال ساعات الصباح الباكر.
بشكل عام، ستتراوح درجات الحرارة يوم الخميس بين 15 درجة مئوية و 33 درجة مئوية، حيث ستشهد دبي وأبوظبي درجة حرارة قصوى تبلغ 32 درجة مئوية و 31 درجة مئوية على التوالي.
وستظهر غيوم منخفضة شرقاً، بينما ستتحول الأجواء إلى رطبة ليلاً وصباح الجمعة. وستهب رياح خفيفة إلى معتدلة جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و 20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة.
سيكون البحر خفيفاً في الخليج العربي وبحر عمان.