طقس صحو إلى غائم جزئيًا في الإمارات وتوقعات بتشكل الضباب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً في دولة الإمارات يوم 14 مارس، مع سيادة أجواء رطبة خلال الليل وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، حيث يُحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وستهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح اتجاهاتها بين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، وتنشط أحياناً لتصل سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تبلغ 35 كم/ساعة في بعض الأوقات.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فستتراوح في أبوظبي بين 20 و32 درجة مئوية، وفي دبي بين 22 و30 درجة مئوية، بينما ستكون في الشارقة بين 20 و31 درجة مئوية. وسيكون البحر خفيف الموج في كل من الخليج العربي وبحر عُمان.