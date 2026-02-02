طقس صحو إلى غائم جزئياً في الإمارات غداً

يتوقع سكان الإمارات طقساً معتدلاً إلى غائم جزئياً يوم الثلاثاء (3 فبراير)، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM).
وأشار المركز إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية.
سيكون الطقس معتدلاً، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في دبي لتصل إلى 15 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى في أبوظبي إلى 16 درجة مئوية.
ويصبح الطقس رطباً ليلاً وفي صباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف.
ومن المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في مختلف أنحاء الدولة، وتكون الهبات لطيفة بسرعة تتراوح بين 10 إلى 20 كم/ساعة، وقد تنشط أحياناً لتصل إلى 30 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.