طقس صحو إلى غائم جزئياً في الإمارات غداً

ومن المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في مختلف أنحاء الدولة، وتكون الهبات لطيفة بسرعة تتراوح بين 10 إلى 20 كم/ساعة، وقد تنشط أحياناً لتصل إلى 30 كم/ساعة.