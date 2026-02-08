طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في دولة الإمارات يوم الإثنين (9 فبراير) صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام.
وأشار المركز إلى أنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة شمالاً، مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية.
وبشكل عام، ستكون الأجواء مريحة حيث لن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في الدولة؛ وستسجل أبوظبي درجة حرارة صغرى تصل إلى 18 درجة مئوية، بينما تنخفض في دبي إلى 19 درجة مئوية.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، إلا أن الرطوبة ستزداد ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.
ومن المتوقع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شمالاً في مناطق متفرقة من البلاد.
أما حالة البحر، فستكون خفيفة إلى متوسطة الموج، يضطرب أحياناً شمالاً في الخليج العربي، وخفيفة إلى متوسطة الموج في بحر عمان.