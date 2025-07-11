طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع رطوبة ليلاً

يكون الطقس في الإمارات، الجمعة 11 يوليو، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع رطوبة ليلاً، بحسب هيئة الأرصاد الجوية والزلازل في البلاد.
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية.
وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، سرعتها من 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.
سيكون الطقس مشمسًا في معظم أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى ٤٤ درجة مئوية والصغرى إلى ٢٩ درجة مئوية في أبوظبي. وستشهد دبي درجات حرارة عظمى تبلغ ٤٢ درجة مئوية والصغرى ٣١ درجة مئوية.
ستشهد الشارقة ارتفاعًا في درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية وانخفاضًا إلى 28 درجة مئوية.