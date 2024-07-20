طقس اليوم:ضباب كثيف وتنبيهات من "الأرصاد" الجوية

دعت شرطة أبوظبي سائقي السيارات إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بحدود السرعة المتغيرة الظاهرة على اللوحات، وصدر تنبيه أحمر من الضباب مع انخفاض في الرؤية الأفقية، والتي قد تتراجع أكثر في بعض الأحيان، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية ، التنبيه الأحمر نشط من الساعة 6.15 صباحًا حتى 8.30 صباحًا اليوم، 20 يوليو.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأصفر من الساعة 4.30 صباحًا حتى 8.30 صباحًا على بعض المناطق، لفرصة تشكل الضباب مع انخفاض في الرؤية الأفقية، والتي قد تتناقص أكثر في بعض الأحيان.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً. وبحسب إدارة الأرصاد الجوية قد تتشكل بعض السحب الركامية باتجاه الشرق بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة بين 31 درجة مئوية و42 درجة مئوية في أبو ظبي، وبين 32 درجة مئوية و41 درجة مئوية في دبي.

ويكون الطقس رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب. تهب الرياح الخفيفة إلى المعتدلة، تنشط أحيانًا. ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.