طقس الجمعة غائم جزئياً مع فرصة لسقوط الأمطار في الإمارات

ومن المرجح أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة مئوية في الدولة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 31 درجة مئوية في أبوظبي و29 درجة مئوية في دبي. ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 21 درجة مئوية في أبوظبي و22 درجة مئوية في دبي و14 درجة مئوية في المناطق الجبلية.