طقس الجمعة غائم جزئياً مع فرصة لسقوط الأمطار في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً.
وذكر المركز أن هناك احتمالاً لاستمرار هطول الأمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية وعلى الجزر خلال النهار. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
ومن المرجح أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة مئوية في الدولة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 31 درجة مئوية في أبوظبي و29 درجة مئوية في دبي. ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 21 درجة مئوية في أبوظبي و22 درجة مئوية في دبي و14 درجة مئوية في المناطق الجبلية.
وسيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف. وستتراوح مستويات الرطوبة من 30 إلى 75 بالمائة في أبوظبي ودبي. وتكون حالة البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.