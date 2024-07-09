الإمارات
طقس الإمارات: يوم صحو إلى غائم جزئياً
يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية اليوم في المناطق الداخلية
من المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية. في حين تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويمكن أن تنخفض إلى 26 درجة مئوية في المناطق الداخلية. وستتراوح درجات الحرارة بين 33 درجة مئوية إلى 46 درجة مئوية في أبو ظبي، وبين 33 درجة مئوية إلى 47 درجة مئوية في دبي.
أمّا ليلاً وصباح الأربعاء، فستكون هناك رطوبة في بعض المناطق الساحلية. ويمكن أن تصل نسبة الرطوبة إلى 85 في المائة في المناطق الساحلية والجزر، وتنخفض إلى 10 في المائة في المناطق الداخلية.
وحسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية، ستكون سرعة الرياح من خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً. أما البحر، فسيكون هادئاً إلى معتدل في الخليج العربي، وسيكون هائجاً في بعض الأوقات صباحاً في بحر عمان.