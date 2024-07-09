طقس الإمارات: يوم صحو إلى غائم جزئياً

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية. في حين تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويمكن أن تنخفض إلى 26 درجة مئوية في المناطق الداخلية. وستتراوح درجات الحرارة بين 33 درجة مئوية إلى 46 درجة مئوية في أبو ظبي، وبين 33 درجة مئوية إلى 47 درجة مئوية في دبي.