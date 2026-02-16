طقس الإمارات يتقلب بين الرياح المغبرة واضطراب الموج

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الإمارات اليوم بشكل ملحوظ، حيث ستشهد أبوظبي ودبي والشارقة درجات حرارة قصوى تبلغ 26 درجة مئوية. بينما تبلغ درجة الحرارة الدنيا في العاصمة ودبي 20 درجة مئوية، فإن الشارقة أكثر برودة، حيث تصل درجة الحرارة الدنيا إلى 18 درجة مئوية.