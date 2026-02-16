طقس الإمارات يتقلب بين الرياح المغبرة واضطراب الموج

سيكون الطقس العام في الإمارات اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً. من المتوقع ظهور السحب باتجاه شرق البلاد، وقد تجلب أمطاراً خفيفة.
الرياح النشطة فوق البحر، والتي ستبدأ معتدلة وتزداد قوتها على مدار اليوم، ستتسبب في اضطراب حالة البحر وتثير الغبار والرمال فوق المناطق البرية.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الإمارات اليوم بشكل ملحوظ، حيث ستشهد أبوظبي ودبي والشارقة درجات حرارة قصوى تبلغ 26 درجة مئوية. بينما تبلغ درجة الحرارة الدنيا في العاصمة ودبي 20 درجة مئوية، فإن الشارقة أكثر برودة، حيث تصل درجة الحرارة الدنيا إلى 18 درجة مئوية.
أصدر المركز الوطني للأرصاد (NCM) صباح الاثنين تحذيرات من اضطراب البحر. من المتوقع أن تكون الظروف في الخليج العربي وبحر عمان مضطربة طوال اليوم، مع تحذير السكان من توخي الحذر إذا كانوا يتجهون نحو الشاطئ.
تُظهر الخريطة أدناه المناطق التي ستتأثر. يشير القسم البرتقالي إلى المناطق التي يمكن للجمهور أن يتوقع فيها "أنشطة طقس خطرة."
NCM
التحذيرات سارية حتى الساعة 8:30 مساءً هذا المساء.
سيكون الجو رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية.