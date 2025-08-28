طقس الإمارات غدًا: فرصة لهطول الأمطار، وأجواء غائمة جزئيًا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس، الجمعة، صحوا إلى غائم جزئيا.
ويحتمل تشكل بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا، مصحوبة بهطول الأمطار.
ستهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا مصحوبة بسحب. سيؤدي ذلك إلى إثارة الغبار والرمال بسرعة تتراوح بين ١٠ و٢٥ كم/ساعة، وقد تصل إلى ٤٠ كم/ساعة.
ستصل درجات الحرارة إلى ٤١ درجة مئوية في أبوظبي و٤٥ درجة مئوية في دبي، بينما ستصل ذروتها إلى ٤٨ درجة مئوية في المناطق الداخلية. وسُجلت أعلى درجة حرارة يوم الخميس، ٤٨.١ درجة مئوية، الساعة ٢:١٥ ظهرًا في سويحان.
في غضون ذلك، ستنخفض درجة الحرارة إلى ٣٢ درجة مئوية في أبوظبي و٣١ درجة مئوية في دبي. وستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة إلى ٣٠ درجة مئوية في مناطق أخرى.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.
في مكة المكرمة، السعودية، صدر تنبيه أحمر يوم الخميس تحسبًا لهطول أمطار غزيرة على المدينة. وحثّ المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هطول الأمطار، بما في ذلك الابتعاد عن تجمعات المياه والأودية والسدود.