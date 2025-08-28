طقس الإمارات غدًا: فرصة لهطول الأمطار، وأجواء غائمة جزئيًا

ستصل درجات الحرارة إلى ٤١ درجة مئوية في أبوظبي و٤٥ درجة مئوية في دبي، بينما ستصل ذروتها إلى ٤٨ درجة مئوية في المناطق الداخلية. وسُجلت أعلى درجة حرارة يوم الخميس، ٤٨.١ درجة مئوية، الساعة ٢:١٥ ظهرًا في سويحان.