طقس الإمارات غداً: سماء صافية مع أجواء غائمة جزئياً

أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون رطبًا ليلًا وحتى صباح الأحد، وخاصةً في بعض المناطق الغربية. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها عند 41 درجة مئوية في أبوظبي و40 درجة مئوية في دبي.