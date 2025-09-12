طقس الإمارات غداً: سماء صافية مع أجواء غائمة جزئياً

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة عطلة نهاية أسبوع مشمسة في الغالب يوم السبت (13 سبتمبر)، مع سماء صافية إلى غائمة جزئيًا. وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السحب قد تتراكم في المناطق الشرقية بعد الظهر، وقد تصبح ركامية أحيانًا.
ورغم أن البلاد تنتقل الآن من الصيف إلى الشتاء ــ حيث يجلب موسم الصفرية، الذي بدأ في السادس من سبتمبر/أيلول، عادة انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ــ فإن الظروف ستظل حارة خلال الأيام المقبلة.
أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون رطبًا ليلًا وحتى صباح الأحد، وخاصةً في بعض المناطق الغربية. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها عند 41 درجة مئوية في أبوظبي و40 درجة مئوية في دبي.
وفي البحر، سيكون الجو خفيفا إلى معتدلا في الخليج العربي وبحر عمان، على الرغم من أن الخليج العربي قد يتحول إلى مضطرب أحيانا صباح الأحد.