طقس الإمارات غداً: سماء صافية إلى غائمة جزئياً، وأجواء رطبة ليلاً

من المتوقع أن يشهد سكان مختلف أنحاء دولة الإمارات يوم السبت 30 أغسطس طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن سحب ركامية تتحرك نحو الشرق والجنوب، ما قد يؤدي إلى هطول أمطار في بعض المناطق.
ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 29° مئوية و48° مئوية، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات. ومن المنتظر أن تسجل أبوظبي درجة حرارة عظمى تبلغ 46° مئوية، فيما تصل العظمى في دبي إلى 45° مئوية.
وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة، الجمعة، 48.5 درجة مئوية في منطقة سويحان بالعين عند الساعة الثانية ظهراً.
وترتفع نسبة الرطوبة بحلول ليلة السبت وحتى صباح الأحد في أجزاء من المناطق الساحلية والداخلية في دولة الإمارات، مما يزيد من احتمال تشكل الضباب في بعض المناطق.
ومن المتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تهب من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي، وتنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة، مع هبات قد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.
ويكون البحر هادئا في الخليج العربي وبحر عمان.