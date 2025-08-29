طقس الإمارات غداً: سماء صافية إلى غائمة جزئياً، وأجواء رطبة ليلاً

ومن المتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تهب من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي، وتنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة، مع هبات قد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.