طقس الإمارات غداً: سحب متفرقة وحرارة تصل إلى 36 درجة

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون السماء في دولة الإمارات غداً الأربعاء الموافق 22 أكتوبر، صافية إلى غائمة جزئياً، وفقاً للتقرير اليومي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
ومن المنتظر أن تظهر بعض السحب على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة بعد الظهر، وكانت الدولة قد شهدت يوم الثلاثاء سقوط أمطار في عدد من المناطق، مما أدى إلى تحول الطرق الجبلية والأودية إلى مجاري مياه.
وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته للسائقين بضرورة تجنب القيادة في الأجواء الممطرة إلا عند الضرورة، مع التأكيد على أهمية تشغيل الأضواء المنخفضة عند انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تتراوح بين 22 و38 درجة مئوية، حيث من المنتظر أن تسجل أبوظبي أعلى درجة حرارة تبلغ 36 درجة مئوية، بينما تصل في دبي إلى 37 درجة مئوية.
ويتوقع أن تسود أجواء رطبة خلال الليل وصباح يوم الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمالية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
كما ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وقد تنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.
وسيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.