طقس الإمارات غداً: حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ٢١ درجة مئوية في بعض مناطق الإمارات، وأن تصل إلى ٤٢ درجة مئوية كحد أقصى. في دبي، ستتراوح درجات الحرارة بين ٣٨ درجة مئوية كحد أقصى و٢٨ درجة مئوية كحد أدنى. أما في الشارقة، فستتراوح درجات الحرارة بين ٣٩ درجة مئوية كحد أقصى و٢٦ درجة مئوية كحد أدنى. أما في أبوظبي، فستتراوح درجات الحرارة بين ٣٨ درجة مئوية كحد أقصى و٢٦ درجة مئوية كحد أدنى.