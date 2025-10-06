طقس الإمارات غداً: حرارة تصل إلى 42 درجة مئوية

من المتوقع أن يكون الطقس، الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول، صحواً إلى غائم جزئياً، مع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ومن المتوقع أن تكون الأجواء رطبة ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خاصة باتجاه الغرب.
ومن المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 30 كم/س.
أعلنت الإمارات، الاثنين، أن العاصفة المدارية "شاكتي" التي تمر عبر غرب بحر العرب ليس لها تأثير على الدولة.
وستتحول العاصفة المدارية تدريجيا إلى منخفض مداري ثم إلى نظام ضغط منخفض، حيث تستمر في التحرك باتجاه الجنوب الشرقي بسرعة تتراوح بين 25 إلى 55 كيلومترا في الساعة.
وفي الوقت نفسه، يكون البحر يوم الثلاثاء خفيفا في الخليج العربي وفي بحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ٢١ درجة مئوية في بعض مناطق الإمارات، وأن تصل إلى ٤٢ درجة مئوية كحد أقصى. في دبي، ستتراوح درجات الحرارة بين ٣٨ درجة مئوية كحد أقصى و٢٨ درجة مئوية كحد أدنى. أما في الشارقة، فستتراوح درجات الحرارة بين ٣٩ درجة مئوية كحد أقصى و٢٦ درجة مئوية كحد أدنى. أما في أبوظبي، فستتراوح درجات الحرارة بين ٣٨ درجة مئوية كحد أقصى و٢٦ درجة مئوية كحد أدنى.