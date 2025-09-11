طقس الإمارات غداً: احتمالية الضباب والأمطار، ودرجة الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية

من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات، الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية شرقاً مصحوبة بسقوط أمطار بعد الظهر.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة أن الرطوبة سترتفع ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب. وفي المناطق الداخلية، ستتراوح نسب الرطوبة بين 15 و90%.
سُجِّلت أعلى درجة حرارة على الدولة يوم الخميس، حيث بلغت 45.6 درجة مئوية في منطقة وتيد (منطقة الظفرة) الساعة 2:30 ظهرًا. أما يوم الجمعة، فتتراوح درجات الحرارة بين 27 و47 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
وتهب الرياح نهارا بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانا، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.