طقس الإمارات غداً: احتمالية الضباب والأمطار، ودرجة الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية

سُجِّلت أعلى درجة حرارة على الدولة يوم الخميس، حيث بلغت 45.6 درجة مئوية في منطقة وتيد (منطقة الظفرة) الساعة 2:30 ظهرًا. أما يوم الجمعة، فتتراوح درجات الحرارة بين 27 و47 درجة مئوية في المناطق الداخلية.