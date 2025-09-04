طقس الإمارات غداً: أمطار وانخفاض حرارة إلى 29 درجة في الشارقة وأبوظبي غداً

ستصل درجات الحرارة في دبي إلى ٤٣ درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى ٣١ درجة مئوية كحد أدنى. في حين ستصل في الشارقة إلى ٤٣ درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى ٢٩ درجة مئوية كحد أدنى. أما في أبوظبي، فستصل درجات الحرارة العظمى إلى ٤٤ درجة مئوية كحد أدنى، وتنخفض إلى ٢٩ درجة مئوية كحد أدنى.