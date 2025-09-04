طقس الإمارات غداً: أمطار وانخفاض حرارة إلى 29 درجة في الشارقة وأبوظبي غداً

يتوقع السكان هطول أمطار في بعض مناطق الدولة، يوم الجمعة 5 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم الأخير من توقعات هطول الأمطار، وذلك في ظل تأثر البلاد بتغيرات أنماط الطقس.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل هطول أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية من الدولة نتيجة تشكل السحب الركامية في تلك المناطق.
وتتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً بامتداد أنظمة الضغط المنخفض السطحية والعليا من الجنوب، إلى جانب تقدم منطقة التقارب المدارية (ITCZ) شمالاً باتجاه الإمارات.
يؤدي ذلك إلى تدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه الدولة، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. ومن المتوقع تشكل سحب حملية، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، مع برق ورعد أحيانًا، وتساقط حبات برد صغيرة.
وضربت أمطار غزيرة دبي يوم الأربعاء مصحوبة ببَرَد ورعد وبرق. وفي الوقت نفسه، واجه سائقو السيارات يوم الخميس الأمطار في بعض مناطق دبي. وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهات باللونين الأصفر والبرتقالي، محذّرًا السكان من تقلبات جوية خطيرة متوقعة، وحثّهم على توخي الحذر في حال ممارسة أنشطة خارجية.
ويكون الطقس في باقي المناطق صحوا إلى غائم جزئيا، يتحول إلى غائم ليلا وصباح السبت شمالا وشرقا.
وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 45 كم/س.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
ستصل درجات الحرارة في دبي إلى ٤٣ درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى ٣١ درجة مئوية كحد أدنى. في حين ستصل في الشارقة إلى ٤٣ درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى ٢٩ درجة مئوية كحد أدنى. أما في أبوظبي، فستصل درجات الحرارة العظمى إلى ٤٤ درجة مئوية كحد أدنى، وتنخفض إلى ٢٩ درجة مئوية كحد أدنى.
سُجِّلت أعلى درجة حرارة في الإمارات يوم الخميس 4 سبتمبر، حيث بلغت 47.1 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة الرابعة مساءً. بينما سُجِّلت أدنى درجة حرارة في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة الثانية والنصف صباحًا، حيث بلغت 22.9 درجة مئوية.