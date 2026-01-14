طقس الإمارات غدًا: أمطار خفيفة متوقعةوونخفاض في درجات الحرارة

مع اقتراب السكان من عطلة نهاية الأسبوع، يمكنهم توقع هطول أمطار خفيفة يوم الخميس الموافق 15 يناير، إلى جانب انخفاض في درجات الحرارة غربًا، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.
ومن المتوقع أن تكون الأحوال الجوية صحوة إلى غائمة جزئيًا وغائمة أحيانًا فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية.
كما من المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط إلى قوية أحيانًا، خاصة فوق البحر مما يسبب إثارة الغبار والرمال، ويقلل من الرؤية الأفقية فوق بعض المناطق المكشوفة.
سيكون البحر معتدلاً إلى مضطرب، ويصبح شديد الاضطراب أحيانًا ليلاً في الخليج العربي، ومعتدلاً، ويصبح مضطربًا ليلاً في بحر عمان.
وقد تنخفض درجات الحرارة إلى 7 درجات مئوية في بعض مناطق الدولة مثل ركنة، وترتفع إلى 28 درجة مئوية في أجزاء أخرى.
وستصل درجات الحرارة الدنيا في إمارات دبي وأبوظبي والشارقة إلى 17 درجة مئوية و16 درجة مئوية و15 درجة مئوية على التوالي، وستبلغ درجات الحرارة القصوى 27 درجة مئوية و27 درجة مئوية و26 درجة مئوية.