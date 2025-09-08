طقس الإمارات غداً: أجواء رطبة ودرجة الحرارة تصل إلى 42 درجة مئوية في أبوظبي

ورغم أن الأيام الأخيرة جلبت بعض الأمطار وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تظل الأجواء رطبة ليلة الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، وخاصة في المناطق الغربية، حيث قد يتشكل الضباب.