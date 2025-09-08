طقس الإمارات غداً: أجواء رطبة ودرجة الحرارة تصل إلى 42 درجة مئوية في أبوظبي

يتوقع سكان الإمارات، يوم الثلاثاء (9 سبتمبر)، أن يكون الطقس غائما جزئيا، وقد يصبح غائما أحيانا، مع احتمال تشكل السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر.
ورغم أن الأيام الأخيرة جلبت بعض الأمطار وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تظل الأجواء رطبة ليلة الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، وخاصة في المناطق الغربية، حيث قد يتشكل الضباب.
وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة في أبوظبي ستصل إلى 42 درجة مئوية، وفي دبي ستصل إلى 40 درجة مئوية.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تهب من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي، تنشط أحيانا خلال النهار، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة أحيانا.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.