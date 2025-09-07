طقس الإمارات: سماء غائمة جزئيًا، ودرجة الحرارة تصل إلى 41 درجة مئوية في أبوظبي

ستهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أنحاء البلاد. وستكون الرياح، التي قد تنشط أحيانًا خلال النهار، لطيفة بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة، مع هبات تشتد لتصل إلى 35 كم/ساعة.