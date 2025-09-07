طقس الإمارات: سماء غائمة جزئيًا، ودرجة الحرارة تصل إلى 41 درجة مئوية في أبوظبي

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس في الإمارات اليوم الأحد 7 سبتمبر/أيلول، غائما جزئيا.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس غائما أحيانا في بعض المناطق، خاصة في المناطق الشمالية والساحلية.
مع توقع هطول أمطار غزيرة، ستبقى درجات الحرارة مرتفعة في جميع أنحاء البلاد. وقد تصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 40 درجة مئوية، بينما قد تصل درجة الحرارة في دبي إلى 39 درجة مئوية.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الإثنين، خاصة على السواحل، مع احتمال تشكل الضباب.
ستهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أنحاء البلاد. وستكون الرياح، التي قد تنشط أحيانًا خلال النهار، لطيفة بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة، مع هبات تشتد لتصل إلى 35 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.