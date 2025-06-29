طقس الإمارات: سماء غائمة جزئياً وأجواء رطبة ليلاً

يتوقع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 29 يونيو أن يكون الطقس غائما جزئيا، وقد يصبح غائما أحيانا، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية.
تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا. وستكون هذه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، من الضروري البقاء رطبًا وارتداء ملابس خفيفة واستخدام واقي الشمس وتناول الفواكه الغنية بالمياه، وفقًا لما ذكره المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات في وقت سابق.
ويجب على السكان أيضًا تجنب الخروج خلال ساعات الذروة في الصيف، وممارسة التمارين الرياضية خلال الأجزاء الأكثر برودة من اليوم.