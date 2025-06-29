طقس الإمارات: سماء غائمة جزئياً وأجواء رطبة ليلاً

تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا. وستكون هذه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.