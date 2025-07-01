طقس الإمارات: سماء صافية غائمة جزئياً وارتفاع في نسبة الرطوبة

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تسجيل درجة حرارة عالية بلغت 49.2 درجة مئوية أمس بمنطقة الظفرة، دعونا نلقي نظرة على توقعات الطقس ليوم الثلاثاء.

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة أن الدولة ستشهد تأثيرات نظام ضغط سطحي ضعيف، مصحوبًا بامتداد مرتفع جوي علوي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المزيج إلى أجواء غائمة جزئيًا إلى معتدلة في معظم المناطق، مع ظهور سحب منخفضة، لا سيما على طول الساحل الشرقي.

سترتفع مستويات الرطوبة خلال الليل وحتى صباح الأربعاء، مما يزيد من احتمالية تشكل الضباب فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية. يُنصح سائقي المركبات بتوخي الحذر الشديد خلال ساعات الصباح الباكر نظرًا لانخفاض الرؤية في المناطق المتأثرة.

الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة عمومًا، مع رياح نشطة أحيانًا خلال النهار. أما في البحر، فيُتوقع أن يبقى هادئًا، مع أمواج خفيفة إلى معتدلة في الخليج العربي، وبحر عُمان خفيف الموج.