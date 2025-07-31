طقس الإمارات: رطوبة ودرجات حرارة تصل لـ 49 مئوية

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم الخميس 31 يوليو غائما جزئيا بوجه عام إلى غائم أحيانا على بعض المناطق، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
وأشارت التوقعات أيضا إلى احتمال تشكل سحب الحمل الحراري شرقا بحلول فترة الظهيرة.
ومن المتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً، مع احتمال تشكل الضباب .
وتهب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا غربا مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج، ويصبح مضطربا أحيانا غربا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج أحيانا في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية في مناطق مثل جبل جيس، وتصل إلى 49 درجة مئوية في بعض مناطق أبوظبي.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في دبي إلى 45 درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى 33 درجة مئوية كحد أدنى. أما في الشارقة، فستصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى 32 درجة مئوية كحد أدنى.