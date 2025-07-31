طقس الإمارات: رطوبة ودرجات حرارة تصل لـ 49 مئوية

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في دبي إلى 45 درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى 33 درجة مئوية كحد أدنى. أما في الشارقة، فستصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى 32 درجة مئوية كحد أدنى.