طقس الإمارات: رطوبة ليلية وضباب محتمل ودرجة حرارة صغرى 22 في الشارقة

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ٣٣ درجة مئوية في أبوظبي ودبي والشارقة، بينما ستصل إلى ٢٥ درجة مئوية في أبوظبي ودبي، و٢٢ درجة مئوية في الشارقة.