طقس الإمارات: رطوبة ليلية وضباب محتمل ودرجة حرارة صغرى 22 في الشارقة

من المتوقع أن يكون الطقس في الإمارات، الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول، صحواً إلى غائم جزئياً، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ٣٣ درجة مئوية في أبوظبي ودبي والشارقة، بينما ستصل إلى ٢٥ درجة مئوية في أبوظبي ودبي، و٢٢ درجة مئوية في الشارقة.
تهب رياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.