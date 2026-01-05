أمطار خفيفة متوقعة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم

نشر في: الأحد 4 يناير 2026، 4:52 مساءً | تحديث: الاثنين 5 يناير 2026، 7:09 صباحاً

بقلم: فريق خاليج تايمز

وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد ، يمكن لسكان دولة الإمارات توقع هطول بعض الأمطار الخفيفة في أقصى الشمال اليوم الاثنين 5 يناير.

بشكل عام، ستكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً، مع تشكل سحب منخفضة فوق بعض المناطق الشرقية والشمالية. وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستنخفض خاصة جهة الغرب، حيث من المتوقع أن تسجل العاصمة أبوظبي 16 درجة مئوية كحد أدنى، و18 درجة مئوية في دبي. أما درجات الحرارة العظمى فستصل إلى 25 درجة مئوية في أبوظبي و26 درجة مئوية في دبي.

ومن المتوقع أن ترتفع مستويات الرطوبة ليلاً وصباح الثلاثاء فوق بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. وستكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 40 كم/ساعة.

سيكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وقد حذرت سلطات الأرصاد الجوية السكان من ظروف جوية غير مستقرة في جميع أنحاء الدولة تبدأ من يوم الاثنين وتستمر حتى 8 يناير، لتؤثر على مناطق مختلفة.

وستتراوح الحالات الجوية بين طقس مغبر وسماء غائمة جزئياً، مع فرص لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف في بعض الأحيان، ونشاط ملحوظ للرياح — خاصة فوق البحر — واحتمالية هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة.