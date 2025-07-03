طقس الإمارات: تواصل الإنخفاض في درجات الحرارة اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات إن الطقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور سحب منخفضة على السواحل الشرقية.

يكون الطقس رطباً ليلاً يوم الخميس 3 يوليو وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب.

كما يطرأ انخفاض على مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الثامنة من صباح الخميس بسبب الضباب الكثيف في بعض المناطق الداخلية والساحلية.

سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة يوم الأربعاء 2 يوليو 47.3 درجة مئوية في القطارة (العين) عند الساعة 1:45 ظهراً.

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بانخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم الأربعاء، ويبدو أنه سيستمر حتى اليوم التالي. ويوم الخميس، ستشهد دبي أعلى درجة حرارة عند 38 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة عند 28 درجة مئوية.

ستبلغ درجة الحرارة العظمى في أبوظبي 37 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية. وستتراوح درجات الحرارة في الشارقة بين 27 و39 درجة مئوية.