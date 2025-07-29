طقس الإمارات: تحذير من الضباب وتوقعات أجواء مغبرة

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء 29 يوليو/تموز، صحواً إلى غائم جزئياً وضبابياً أحياناً، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.
ومن المتوقع ظهور السحب باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية، ومن المحتمل أن تتحول إلى سحب حملية بحلول فترة ما بعد الظهر.
على مدار الأسبوع الماضي، ضربت أمطار غزيرة وعواصف وحتى حبات برد بعض مناطق البلاد، مما جلب للسكان راحة من درجات الحرارة المرتفعة في الصيف.
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهًا للضباب الأصفر للمناطق الموضحة على الخريطة التالية:
وجهت شرطة أبوظبي صباح اليوم تحذيراً إلى السائقين بضرورة توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية واتباع السرعات المتغيرة الموضحة على لوحات المعلومات الإلكترونية.
ويتوقع أن تهب الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س.
البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية في مناطق مثل جبل جيس في رأس الخيمة، وتصل إلى 50 درجة مئوية في منطقة مزيرعة في أبوظبي.