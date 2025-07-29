طقس الإمارات: تحذير من الضباب وتوقعات أجواء مغبرة

ويتوقع أن تهب الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية، تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س.