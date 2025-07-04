طقس الإمارات: تحذير باللون الأصفر من الرياح والبحر الهائج

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر يوم الجمعة 4 يوليو، بسبب اضطراب البحر ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، تهب من الشمال الغربي. وكانت الهيئة قد أشارت سابقًا إلى أن هذه الرياح ستتسبب في إثارة الغبار في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن البحر سيكون مضطرباً مع أمواج تصل إلى 7 أقدام أحياناً في الخليج العربي ويستمر حتى الساعة السابعة من صباح السبت 5 يوليو.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس سيكون، الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع ظهور السحب خاصة شرقا وشمالا.