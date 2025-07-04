طقس الإمارات: تحذير باللون الأصفر من الرياح والبحر الهائج

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر يوم الجمعة 4 يوليو، بسبب اضطراب البحر ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، تهب من الشمال الغربي. وكانت الهيئة قد أشارت سابقًا إلى أن هذه الرياح ستتسبب في إثارة الغبار في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن البحر سيكون مضطرباً مع أمواج تصل إلى 7 أقدام أحياناً في الخليج العربي ويستمر حتى الساعة السابعة من صباح السبت 5 يوليو.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس سيكون، الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع ظهور السحب خاصة شرقا وشمالا.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا خلال الليل وصباح السبت في بعض المناطق الشمالية.
قالت إدارة الأرصاد الجوية في وقت سابق إن حالة البحر ستكون معتدلة إلى مضطربة خاصة غربا في الخليج العربي وخفيفة إلى متوسطة في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 39 درجة مئوية كحد أقصى و30 درجة مئوية كحد أدنى، بينما في دبي ستكون 40 درجة مئوية كحد أقصى و30 درجة مئوية كحد أدنى.
ستشهد الشارقة ارتفاعًا في درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية وانخفاضًا إلى 31 درجة مئوية.