طقس الإمارات: انخفاض الحرارة إلى 18 درجة وأجواء رطبة

قد تصل درجات الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية في أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن تصل في أبوظبي إلى 36 درجة مئوية وفي دبي إلى 35 درجة مئوية. ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية في أبوظبي و26 درجة مئوية في دبي و18 درجة مئوية في مدينة العين.