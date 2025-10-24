طقس الإمارات: انخفاض الحرارة إلى 18 درجة وأجواء رطبة

قال المركز الوطني للأرصاد إن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً يوم الجمعة، مع توقع ظهور السحب شرقاً بعد الظهر.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل سرعتها إلى 35 كيلومتراً في الساعة.
قد تصل درجات الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية في أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن تصل في أبوظبي إلى 36 درجة مئوية وفي دبي إلى 35 درجة مئوية. ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية في أبوظبي و26 درجة مئوية في دبي و18 درجة مئوية في مدينة العين.
سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. وستتراوح نسب الرطوبة ما بين 30 و90 في المئة في أبوظبي، ومن 30 إلى 85 في المئة في دبي.
ستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عمان.