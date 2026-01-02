طقس الإمارات السبت..أجواء غائمة جزئياً وفرصة لتشكل الضباب

سوف يتمتع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بطقس صحو إلى غائم جزئياً يوم السبت، 3 يناير 2026. وقد حذر المركز الوطني للأرصاد من أن الطقس سيصبح رطباً ليل السبت وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.