طقس الإمارات السبت..أجواء غائمة جزئياً وفرصة لتشكل الضباب

سوف يتمتع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بطقس صحو إلى غائم جزئياً يوم السبت، 3 يناير 2026. وقد حذر المركز الوطني للأرصاد من أن الطقس سيصبح رطباً ليل السبت وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط إلى قوية أحياناً فوق البحر، وتكون مثيرة للغبار. وستهب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح من 10 إلى 20 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
ستشهد درجات الحرارة في دبي وعجمان والشارقة أدنى مستوى لها عند 13 درجة مئوية وأقصى مستوى عند 24 درجة مئوية. وأفاد المركز الوطني للأرصاد في أحدث نشراته أن درجات الحرارة في أبوظبي ستتراوح بين 15 و24 درجة مئوية يوم السبت.
سُجلت أقل درجة حرارة في الدولة صباح الجمعة بواقع 3.7 درجة مئوية في "ركنة" (العين) عند الساعة 5:45 صباحاً، بينما سجلت أعلى درجة 26.5 درجة مئوية في "كلباء" (الشارقة) عند الساعة 1:15 ظهراً.
سيكون الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:00 والمد الثاني عند الساعة 02:52، بينما يكون الجزر الأول عند الساعة 19:46 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.
أما بحر عمان فسيكون خفيف الموج، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 22:32، ويكون الجزر الأول عند الساعة 15:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:19.