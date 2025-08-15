طقس الإمارات: الحرارة القصوى 48 درجة مئوية اليوم

سيكون طقس الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة 15 أغسطس مغبرًا وغائمًا جزئيًا أحيانًا. وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الدولة تنبيهًا يُنبه السكان إلى احتمالية وجود غبار بين الساعة 8 صباحًا و5 مساءً.
في تحديثٍ له، حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياحٍ عاتية وانخفاضٍ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر فوق مطار رأس الخيمة الدولي. كما خفّض مستوى التنبيه الأصفر إلى البرتقالي في بعض المناطق.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن هناك احتمالا لظهور بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، وتصبح غائمة ليلا على المناطق الشرقية والجنوبية مع ارتفاع في درجات الحرارة.
تستمر درجات الحرارة القصوى في الدولة، حيث سترتفع درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية في المناطق الداخلية. ستتراوح درجات الحرارة في دبي بين 34 و44 درجة مئوية، بينما ستبقى في أبوظبي بين 33 و47 درجة مئوية. وستشهد الشارقة درجات حرارة عظمى تصل إلى 45 درجة مئوية وصغرى تصل إلى 33 درجة مئوية.
سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم الخميس 48.5 درجة مئوية في منطقة الجزيرة (الظفرة) عند الساعة 3:30 عصراً.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية أيضًا من الضباب صباح الجمعة، وحث السكان على توخي الحذر عند الخروج.
وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقا وشمالا.
ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.