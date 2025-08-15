طقس الإمارات: الحرارة القصوى 48 درجة مئوية اليوم

تستمر درجات الحرارة القصوى في الدولة، حيث سترتفع درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية في المناطق الداخلية. ستتراوح درجات الحرارة في دبي بين 34 و44 درجة مئوية، بينما ستبقى في أبوظبي بين 33 و47 درجة مئوية. وستشهد الشارقة درجات حرارة عظمى تصل إلى 45 درجة مئوية وصغرى تصل إلى 33 درجة مئوية.