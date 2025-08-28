طقس الإمارات: الحرارة القصوى 46 درجة مئوية يصاحبها غبار كثيف

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يظل الطقس في الدولة صحواً إلى غائم جزئياً، يوم الخميس 28 أغسطس/آب، مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد تمتد إلى المناطق الداخلية، مصحوبة بسقوط أمطار.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب.
من المتوقع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا مع وجود سحب، مثيرة للغبار والأتربة. وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية صباح الخميس تنبيهًا، محذرًا من هبوب غبار قد يُخفض مدى الرؤية إلى أقل من 2000 متر في منطقة الوثبة بأبوظبي.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية في المناطق الداخلية من البلاد، وتصل إلى 46 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
ستصل درجات الحرارة العظمى في دبي إلى ٤٤ درجة مئوية والصغرى إلى ٣١ درجة مئوية. في المقابل، ستصل درجات الحرارة العظمى في الشارقة إلى ٤٤ درجة مئوية وتنخفض إلى ٣٠ درجة مئوية. أما في أبوظبي، فستصل درجات الحرارة العظمى إلى ٤٣ درجة مئوية، والصغرى إلى ٣٢ درجة مئوية.