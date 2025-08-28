طقس الإمارات: الحرارة القصوى 46 درجة مئوية يصاحبها غبار كثيف

من المتوقع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا مع وجود سحب، مثيرة للغبار والأتربة. وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية صباح الخميس تنبيهًا، محذرًا من هبوب غبار قد يُخفض مدى الرؤية إلى أقل من 2000 متر في منطقة الوثبة بأبوظبي.