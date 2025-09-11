طقس الإمارات: احتمال هطول أمطار وانخفاض درجات الحرارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن الطقس سيكون على البلاد نهارا صحوا إلى غائم جزئيا.
من المحتمل تشكل بعض السحب الحملية شرقًا، وقد يصاحبها هطول أمطار بعد الظهر. تهب رياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا خلال النهار، مثيرة للغبار.
قد تصل درجات الحرارة في الدولة إلى 47 درجة مئوية. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 43 درجة مئوية في أبوظبي و41 درجة مئوية في دبي.
ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في أبو ظبي و32 درجة مئوية في دبي و23 درجة مئوية في المناطق الجبلية.
سيكون الطقس رطبًا ليلًا وصباح الجمعة في بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب. وتتراوح نسب الرطوبة بين 30 و80% في أبوظبي، وبين 35 و70% في دبي.
ويكون البحر مضطربا في الخليج العربي وبحر عمان.