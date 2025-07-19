طقس الإمارات: أمطار وأجواء رطبة متوقعة

وبينما أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى احتمال هطول أمطار، إلا أن السكان ما زالوا بحاجة إلى توخي الحذر، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في بعض مناطق أبوظبي، مثل المزيرعة والجسيورة.