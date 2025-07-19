طقس الإمارات: أمطار وأجواء رطبة متوقعة

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات العربية المتحدة إن سكان البلاد سيشعرون يوم السبت (19 يوليو) ببعض الراحة من حرارة الصيف الشديدة، مع احتمال هطول الأمطار في أجزاء من البلاد.
بشكل عام، يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية المصحوبة بهطول الأمطار، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية.
وبينما أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى احتمال هطول أمطار، إلا أن السكان ما زالوا بحاجة إلى توخي الحذر، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في بعض مناطق أبوظبي، مثل المزيرعة والجسيورة.
وستشهد دبي درجات حرارة عظمى تصل إلى 45 درجة مئوية، في حين ستصل في أبوظبي إلى 44 درجة مئوية.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية الغربية والداخلية.
وتتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، تبقى خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كيلومترا في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة، مثيرة للغبار في بعض المناطق.
ويشهد الخليج العربي وبحر عمان حالة بحر من خفيف إلى متوسط الموج.