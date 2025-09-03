طقس الإمارات: أمطار متوقعة وانخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات العربية المتحدة، هطول أمطار في بعض مناطق البلاد، يوم الأربعاء 3 سبتمبر/أيلول، وذلك في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد حاليا في أنماط الطقس.
وتأتي هذه الأمطار نتيجة لتشكل بعض السحب الحملية شرقاً، والتي قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية.
وتتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً بامتداد أنظمة الضغط المنخفض السطحية والعليا من الجنوب، إلى جانب تقدم منطقة التقارب المدارية (ITCZ) شمالاً باتجاه الإمارات.
وينتج عن ذلك تدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حتى يوم الجمعة 5 سبتمبر، يتوقع المواطنون هطول أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية.
ومن المتوقع أن تتشكل السحب الركامية، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، مع برق ورعد أحياناً، وتساقط حبات البرد الصغيرة، خاصة يومي الأربعاء والخميس.
من المتوقع أن يكون الطقس يوم الأربعاء صحوًا إلى غائم جزئيًا طوال اليوم. ومن المرجح أن ترتفع الرطوبة ليلًا وصباح الخميس في بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب.
وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 45 كم/س.
ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في دبي إلى 40 درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى 31 درجة مئوية كحد أدنى. في المقابل، ستصل درجات الحرارة في الشارقة إلى 41 درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى 31 درجة مئوية كحد أدنى. وستشهد أبوظبي درجات حرارة عظمى تصل إلى 41 درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى 31 درجة مئوية كحد أدنى.