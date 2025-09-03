طقس الإمارات: أمطار متوقعة وانخفاض في درجات الحرارة

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في دبي إلى 40 درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى 31 درجة مئوية كحد أدنى. في المقابل، ستصل درجات الحرارة في الشارقة إلى 41 درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى 31 درجة مئوية كحد أدنى. وستشهد أبوظبي درجات حرارة عظمى تصل إلى 41 درجة مئوية كحد أقصى، وتنخفض إلى 31 درجة مئوية كحد أدنى.