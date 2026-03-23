الإمارات

طقس الإمارات: أمطار متوقعة وانخفاض درجات الحرارة اليوم

ستكون الرياح نشطة إلى قوية أحيانًا، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال، وانخفاض في الرؤية الأفقية
طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

في 23 مارس، يمكن لسكان الإمارات توقع طقس غائم جزئيًا إلى غائم، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد (NCM) في البلاد.

ستتكون السحب الركامية، مما يعني وجود فرصة لهطول الأمطار على مناطق متفرقة. وسيصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ستتراوح درجات الحرارة بين 22 درجة مئوية و 28 درجة مئوية في أبوظبي، بينما ستتراوح بين 24 درجة مئوية و 27 درجة مئوية في دبي.

ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة، في اتجاه جنوبي شرقي إلى شمالي شرقي. ستكون الرياح نشطة إلى قوية أحيانًا، بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

سيكون البحر خفيفًا إلى متوسط، ويصبح مضطربًا أحيانًا مع وجود سحب في الخليج العربي وبحر عمان.

الأمطار مستمرة حتى 27 مارس: ما هي مناطق الإمارات التي ستشهد أمطارًا خلال الأيام الستة المقبلة؟ شاهد: المصلون في مكة يتلقون الأمطار في آخر أيام رمضان

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com