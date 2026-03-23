طقس الإمارات: أمطار متوقعة وانخفاض درجات الحرارة اليوم

في 23 مارس، يمكن لسكان الإمارات توقع طقس غائم جزئيًا إلى غائم، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد (NCM) في البلاد.
ستتكون السحب الركامية، مما يعني وجود فرصة لهطول الأمطار على مناطق متفرقة. وسيصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.
ستتراوح درجات الحرارة بين 22 درجة مئوية و 28 درجة مئوية في أبوظبي، بينما ستتراوح بين 24 درجة مئوية و 27 درجة مئوية في دبي.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة، في اتجاه جنوبي شرقي إلى شمالي شرقي. ستكون الرياح نشطة إلى قوية أحيانًا، بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار والرمال. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.
سيكون البحر خفيفًا إلى متوسط، ويصبح مضطربًا أحيانًا مع وجود سحب في الخليج العربي وبحر عمان.