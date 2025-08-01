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طقس الإمارات: أمطار متوقعة مع تحسن الأحوال الجوية

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط أحيانا في بحر عمان
طقس الإمارات: أمطار متوقعة مع تحسن الأحوال الجوية
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مع بداية الشهر الجديد، تبشر الأحوال الجوية بهطول أمطار على بعض مناطق الدولة، بعدما كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في توقعاته ليوم الجمعة 1 أغسطس، عن احتمال تشكل سحب حملية شرقاً وجنوباً، مصحوبة بسقوط أمطار.

من المتوقع أن يكون الطقس عمومًا صحوًا إلى غائم جزئيًا. ويتوقع أجواء رطبة ليلًا وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية غربًا، مع احتمال تشكل الضباب.

انخفضت درجات الحرارة يوم الخميس، 31 يوليو، إلى 24.3 درجة مئوية في ركنة (العين) عند الساعة 5:45 صباحًا. في حين سُجِّلت أعلى درجة حرارة في أم أزيمول (العين) عند 50.6 درجة مئوية عند الساعة 2:45 ظهرًا.

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ومن المتوقع أن تهب يوم الجمعة رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط أحيانا في بحر عمان.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في أبوظبي، وتصل إلى 49 درجة مئوية في بعض مناطق العاصمة مثل سويحان وجازيورة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في دبي إلى 46 درجة مئوية، ثم تنخفض إلى 35 درجة مئوية.

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