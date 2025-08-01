طقس الإمارات: أمطار متوقعة مع تحسن الأحوال الجوية

انخفضت درجات الحرارة يوم الخميس، 31 يوليو، إلى 24.3 درجة مئوية في ركنة (العين) عند الساعة 5:45 صباحًا. في حين سُجِّلت أعلى درجة حرارة في أم أزيمول (العين) عند 50.6 درجة مئوية عند الساعة 2:45 ظهرًا.