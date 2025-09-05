طقس الإمارات: أمطار متوقعة في بعض المناطق ودرجة الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية

سيبقى الطقس في الإمارات، يوم السبت 6 سبتمبر، صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع توقع هطول أمطار في بعض المناطق. كما ستتشكل بعض السحب الركامية على بعض المناطق، وخاصة الشرقية والغربية، مصحوبة بأمطار.
تصبح السماء غائمة جزئيًا ليلة الجمعة وصباح السبت شمالًا وشرقًا. وتشهد البلاد رياحًا خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة إلى قوية، مثيرة للغبار والأتربة مع السحب، مما يُقلل من مدى الرؤية الأفقية.
تتراوح درجات الحرارة في المناطق الداخلية بين ٢٨ و٤٥ درجة مئوية، بينما تتراوح الرطوبة بين ١٥ و٨٥٪. وستكون أعلى درجة حرارة في دبي وأبوظبي ٤٣ و٤٤ درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة في هاتين الإمارتين ٣١ و٢٩ درجة مئوية.
وتتراوح درجات الحرارة في الشارقة، السبت، بين 29 و43 درجة مئوية.
سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم 46.6 درجة مئوية في بدادفس (منطقة الظفرة) عند الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان يوم السبت.