طقس الإمارات: أمطار متوقعة في بعض المناطق ودرجة الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية

سيبقى الطقس في الإمارات، يوم السبت 6 سبتمبر، صحوًا إلى غائم جزئيًا، مع توقع هطول أمطار في بعض المناطق. كما ستتشكل بعض السحب الركامية على بعض المناطق، وخاصة الشرقية والغربية، مصحوبة بأمطار.