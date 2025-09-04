طقس الإمارات: أمطار متوقعة في بعض المناطق ودرجات الحرارة تصل إلى 43 درجة مئوية

يتوقع سكان بعض مناطق البلاد هطول أمطار يوم الخميس 4 أغسطس/آب، في ظل تغير أنماط الطقس في البلاد.
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل هطول زخات مطرية مصحوبة بسحب حملية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية.
وتتأثر دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً بامتداد أنظمة الضغط المنخفض السطحية والعليا من الجنوب، إلى جانب تقدم منطقة التقارب المدارية (ITCZ) شمالاً باتجاه الإمارات.
وينتج عن ذلك تدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حتى يوم الجمعة 5 سبتمبر، يتوقع المواطنون هطول أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية.
من المتوقع أن تتشكل السحب الركامية، مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع ظهور البرق والرعد أحياناً، بالإضافة إلى تساقط حبات البرد الصغيرة، خاصة يوم الخميس.
وقد يكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا طوال اليوم. وسيصبح الجو رطبًا ليلًا وصباح الجمعة في بعض المناطق الساحلية الغربية.
وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا إلى قوية مثيرة للغبار والأتربة مع السحب، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 45 كم/س.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ستصل درجات الحرارة العظمى في دبي إلى ٤٣ درجة مئوية والصغرى إلى ٣١ درجة مئوية. في المقابل، ستصل درجات الحرارة العظمى في الشارقة إلى ٤٣ درجة مئوية وتنخفض إلى ٢٩ درجة مئوية. أما في أبوظبي، فسترتفع درجات الحرارة العظمى إلى ٤٣ درجة مئوية وتنخفض إلى ٢٩ درجة مئوية.