طقس الإمارات: أمطار متوقعة اليوم وأجواء رطبة ليلاً

يبدو أن موجة الأمطار لا تزال مستمرة، حيث من المتوقع هطول زخات من المطر يوم الاثنين 21 يوليو، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، احتمال تشكل بعض السحب الحملية شرقاً وجنوباً، قد تكون مصحوبة بسقوط أمطار.
من المتوقع أن يكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا في جميع أنحاء البلاد. ومن المرجح أن تكون الأجواء رطبة ليلًا وصباح الثلاثاء في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب.
وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة للغبار، سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في أجزاء من أبوظبي، وأن تصل إلى 48 درجة مئوية في العاصمة. بينما ستتراوح درجات الحرارة في دبي بين 40 درجة مئوية و33 درجة مئوية. أما في الشارقة، فستتراوح درجات الحرارة بين 42 درجة مئوية و32 درجة مئوية.
سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة، الأحد، 48.6 درجة مئوية في منطقة أم أزيمول بمدينة العين عند الساعة الثالثة عصراً، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.