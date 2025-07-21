طقس الإمارات: أمطار متوقعة اليوم وأجواء رطبة ليلاً

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في أجزاء من أبوظبي، وأن تصل إلى 48 درجة مئوية في العاصمة. بينما ستتراوح درجات الحرارة في دبي بين 40 درجة مئوية و33 درجة مئوية. أما في الشارقة، فستتراوح درجات الحرارة بين 42 درجة مئوية و32 درجة مئوية.