الإمارات

طقس الإمارات: أمطار على بعض المناطق وأجواء مغبرة

مطلع أغسطس، سجلت البلاد أعلى درجة حرارة لها حتى الآن حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 51.8 درجة مئوية.
الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف

الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الخميس 5 أغسطس/آب صحواً إلى غائم جزئياً.

بينما تشهد البلاد فترة ذروة الحرارة، تستمر فرص هطول الأمطار، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية تشكل سحب حملية في المناطق الشرقية، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار.

ستتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة. قد تشتد هبات الرياح لتصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة، مما يُثير الغبار في جميع أنحاء البلاد.

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وتشهد بعض مناطق أبوظبي، الثلاثاء، ارتفاعاً في درجات الحرارة يصل إلى 47 درجة مئوية في رزين ومزيرعة وجازيورة.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 45 درجة مئوية، في حين من المتوقع أن تصل في دبي إلى 41 درجة مئوية.

في الرابع من أغسطس، سُجِّلت أعلى درجة حرارة 48.7 درجة مئوية في منطقة مزيرعة بمنطقة الظفرة بأبوظبي. وفي الأول من أغسطس، سجّلت الدولة أعلى درجة حرارة لها حتى الآن هذا العام، حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 51.8 درجة مئوية.

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