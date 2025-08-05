طقس الإمارات: أمطار على بعض المناطق وأجواء مغبرة

في الرابع من أغسطس، سُجِّلت أعلى درجة حرارة 48.7 درجة مئوية في منطقة مزيرعة بمنطقة الظفرة بأبوظبي. وفي الأول من أغسطس، سجّلت الدولة أعلى درجة حرارة لها حتى الآن هذا العام، حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 51.8 درجة مئوية.