طقس الإمارات: أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وانخفاض في درجات الحرارة

ومن المتوقع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح اتجاهاتها من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. وفي حين ستتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، إلا أنها قد تصل إلى 35 كم/ساعة.