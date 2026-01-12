طقس الإمارات: أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وانخفاض في درجات الحرارة

سيكون الطقس في دولة الإمارات صحواً إلى غائم جزئياً يوم الثلاثاء 13 يناير، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
وسيكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
ستصل درجات الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة. ومع ذلك، سيشهد سكان الشارقة انخفاضاً في درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية كاملة مقارنة بسكان دبي. وستسجل الإمارات الثلاث درجات حرارة صغرى تبلغ 16 و17 و13 درجة مئوية على التوالي.
ومن المتوقع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح اتجاهاتها من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. وفي حين ستتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، إلا أنها قد تصل إلى 35 كم/ساعة.
ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.