طقس الأربعاء معتدل وغائم جزئيًا في الإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر صحوًا إلى غائم جزئيًا، وغائمًا في بعض الأحيان فوق البحر والجزر، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.