طقس الأربعاء معتدل وغائم جزئيًا في الإمارات

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر صحوًا إلى غائم جزئيًا، وغائمًا في بعض الأحيان فوق البحر والجزر، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.
ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً، كما كشف المركز الوطني للأرصاد.
ومن المحتمل أن تسود حالة من الرطوبة خلال الليل وصباح يوم الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
من المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة.
وسيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
وستصل درجة الحرارة الصغرى في الشارقة إلى 19 درجة مئوية، بينما ستسجل دبي وأبوظبي درجة حرارة صغرى تبلغ 23 درجة مئوية.