طفل يبلغ عن عنف والده عبر تطبيق شرطة دبي ويحظى بحماية فورية

استخدم طفل في العاشرة من عمره تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن والده المسيء بسبب قسوته المفرطة. وقد استدعى تصرفه تدخلاً سريعاً من إدارة حماية الطفل والمرأة.

قال الصبي، الذي عُرف فقط باسم "أ.أ"، إنه تعرض للضرب المتكرر على يد والده، على عكس إخوته الأصغر سنًا. وخلّف الضرب كدمات ظاهرة على جسده، حاول إخفاءها عن زملائه. كما بدأ أداؤه الدراسي يتراجع، مما أثار قلق إدارة مدرسته والأخصائي الاجتماعي.

اتصلت المدرسة بشرطة دبي بعد أن لاحظت الأخصائية الاجتماعية كدمات على جسد الطفل وعلامات اضطراب نفسي. ووفقًا للمقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، كان الطفل في البداية خائفًا جدًا من التحدث، خوفًا من المزيد من العقاب في المنزل.

تدخل الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة

وقال المطروشي: "لقد عززت الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة ثقة الطفل وشجعته على استخدام تطبيق الشرطة الذكي. وبمجرد تقديم البلاغ، تمكنا من التدخل فورًا".

استدعت شرطة دبي الأب، الذي اعترف بضرب ابنه، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد الإيذاء. ووفقًا للمطروشي، أوضح الأب أنه يتبع أسلوب التربية الذي اكتسبه بنفسه، معتقدًا أنه سيقوي شخصية ابنه.

وقال المطروشي: "كان يظن أن التأديب القاسي سيُنشئ طفلاً قوياً، لكن ما سببه هو صدمة نفسية وانطواء اجتماعي. هذا النوع من السلوك مرفوض ويعاقب عليه القانون".

تقول الشرطة إن الأب تعهد بتغيير أسلوبه في التربية. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيستمر الطفل في تلقي الدعم النفسي والاجتماعي، مع متابعة مستمرة لضمان سلامته.

قانون وديمة

وأكدت الجهات المعنية على أهمية الإبلاغ المبكر عن مثل هذه الحالات، وذكّرت السكان بأن حقوق الطفل محمية بموجب قانون حماية الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن الإبلاغ عن الحوادث بسرية تامة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي وموقعها الإلكتروني، أو بالاتصال على الرقم 901، أو بزيارة واحة الطفل في مقر شرطة دبي بالطوار.

وطبّقت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا شاملًا لحماية الطفل، يهدف إلى صون حقوق الأطفال المقيمين في الدولة ورفاهيتهم. ويُعدّ القانون الاتحادي، المعروف بقانون وديمة، حجر الأساس في حماية الطفل في الدولة.

سُمي القانون تيمنًا بقضية مأساوية تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، ويهدف إلى ضمان سلامة الأطفال ورفاهيتهم ونموهم. في عام ٢٠١٢، تعرضت فتاة تُدعى وديمة للإساءة والقتل على يد والدها؛ وقد هزت هذه الحادثة وعي الأمة. أطلقت القيادة ورشة عمل قانونية أفضت إلى إصدار قانون وديمة عام ٢٠١٦.