طفل إماراتي معجزة يتعافى من جراحة معقدة قبل الولادة

وشعر الزوجان بسعادة غامرة عندما علما أنهما ينتظران طفلهما الأول بعد خمس سنوات من الزواج بعد إجراء عملية التلقيح الصناعي الناجحة، وتحولت حماستهم الأولية إلى قلق بعد إجراء فحص لمدة 12 أسبوعاً عندما تم اكتشاف أن الطفل يعاني من خلل في الحجاب الحاجز، مما تسبب في انفتاق الأمعاء والكبد في الصدر.

وكان التشخيص بمثابة صدمة للزوجين. قالت الأم لطيفة: "كان من الصعب أن نسمع أن طفلنا قد لا يبقى على قيد الحياة بسبب حالته الصحية المعقدة أو أن الحمل قد لا يكتمل".

ولقد بحثا عن متخصصين يمكنهم تقديم المساعدة، وأخيراً استشارا الدكتور "مانديب سينغ"، استشاري طب الأمومة والتوليد في مركز "كيبروس نيكولايدس" لطب وعلاج الأجنة في BMC.

وعندما علما بتوفر الرعاية المتخصصة داخل البلاد، قررا عدم السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. «مع تقدم الحمل، كان من الواضح أن الخلل كان شديداً، مما أدى إلى ضغط شديد على الرئتين.