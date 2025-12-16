طفلة من دبي تفوز بذهبيتين في مسابقات بيانو عالمية

بموهبتها في العزف على الموسيقى الكلاسيكية الغربية، استطاعت الطالبة برابتي راجغورو المقيمة في دبي أن ترسخ مكانتها كالعازفة الهندية الوحيدة التي تحقق مراكز متقدمة بشكل متواصل في مسابقات العزف على البيانو في دولة الإمارات.

والآن، تخطّت برابتي الحدود الإقليمية لتحصد المركز الأول في مسابقات مرموقة بالولايات المتحدة وإيطاليا على التوالي.

ففي يوليو الماضي، فازت بالمركز الأول في مسابقة واشنطن الدولية لموسيقى رحمانينوف في نيويورك، كما حصلت على شرف العزف الفردي على خشبة "قاعة كارنيغي" الشهيرة في مانهاتن.

وبعد ذلك، في 30 نوفمبر، فازت برابتي بجائزة "بريمو برونو ميزينا" في مدينة مونتيسيلفانو الإيطالية، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من مشاركتها في سلسلة حفلات سكريابين الموسيقية في مدينة غروسيتو.

طموح نحو العالمية

إن الفوز في مسابقات دولية متتالية منح برابتي دفعة كبيرة لتحقيق حلمها في أن تصبح أول عازفة حفلات بيانو هندية معروفة عالمياً.

وقالت برابتي لصحيفة خليج تايمز:

"على الرغم من مشاركتي في الحفلات والمسابقات منذ بضع سنوات، فإن الصعود إلى خشبة المسرح لا يزال يرافقه قدر من التوتر، خصوصاً عندما يكون ذلك في بلد جديد تماماً بالنسبة لي."

وأضافت:

"كان الفوز في مسابقة واشنطن الدولية لموسيقى رحمانينوف مميزاً جداً لأنها كانت أول مسابقة دولية أشارك بها على المسرح. ثم جاءت فرصة العزف في قاعة كارنيغي العالمية الشهيرة في نيويورك ضمن حفل الفائزين، لتكون بمثابة تتويجٍ رائع لتلك اللحظة.

إن العزف في هذا المكان هو حلم لا يُقدَّر بثمن بالنسبة لعدد لا يُحصى من الموسيقيين الشباب، وأشعر بالامتنان لأنني حققت هذا الحلم."