طفلة من دبي تفوز بذهبيتين في مسابقات بيانو عالمية

بموهبتها في العزف على الموسيقى الكلاسيكية الغربية، استطاعت الطالبة برابتي راجغورو المقيمة في دبي أن ترسخ مكانتها كالعازفة الهندية الوحيدة التي تحقق مراكز متقدمة بشكل متواصل في مسابقات العزف على البيانو في دولة الإمارات.
والآن، تخطّت برابتي الحدود الإقليمية لتحصد المركز الأول في مسابقات مرموقة بالولايات المتحدة وإيطاليا على التوالي.
ففي يوليو الماضي، فازت بالمركز الأول في مسابقة واشنطن الدولية لموسيقى رحمانينوف في نيويورك، كما حصلت على شرف العزف الفردي على خشبة "قاعة كارنيغي" الشهيرة في مانهاتن.
وبعد ذلك، في 30 نوفمبر، فازت برابتي بجائزة "بريمو برونو ميزينا" في مدينة مونتيسيلفانو الإيطالية، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من مشاركتها في سلسلة حفلات سكريابين الموسيقية في مدينة غروسيتو.
إن الفوز في مسابقات دولية متتالية منح برابتي دفعة كبيرة لتحقيق حلمها في أن تصبح أول عازفة حفلات بيانو هندية معروفة عالمياً.
وقالت برابتي لصحيفة خليج تايمز:
"على الرغم من مشاركتي في الحفلات والمسابقات منذ بضع سنوات، فإن الصعود إلى خشبة المسرح لا يزال يرافقه قدر من التوتر، خصوصاً عندما يكون ذلك في بلد جديد تماماً بالنسبة لي."
وأضافت:
"كان الفوز في مسابقة واشنطن الدولية لموسيقى رحمانينوف مميزاً جداً لأنها كانت أول مسابقة دولية أشارك بها على المسرح. ثم جاءت فرصة العزف في قاعة كارنيغي العالمية الشهيرة في نيويورك ضمن حفل الفائزين، لتكون بمثابة تتويجٍ رائع لتلك اللحظة.
إن العزف في هذا المكان هو حلم لا يُقدَّر بثمن بالنسبة لعدد لا يُحصى من الموسيقيين الشباب، وأشعر بالامتنان لأنني حققت هذا الحلم."
كما أعربت برابتي عن فخرها الشديد بالفوز بجائزة في القارة الأوروبية، مهد الموسيقى الكلاسيكية الغربية.
قالت:
"كانت مشاركتي في مسابقة بريمو برونو ميزينا في مونتيسيلفانو والعزف في سلسلة حفلات سكريابين في غروسيتو لحظات خاصة جداً، لأنها كانت أول ظهور لي في مسابقة وحفل موسيقي في أوروبا."
وأضافت:
"لقد كانت الأجواء والموسيقيون والجمهور جميعهم تجربة جديدة ومُلهمة بالنسبة لي. والفوز بجائزة هناك، ورؤية تفاعل الجمهور مع موسيقاي، جعل كل ساعة من التدريب تستحق العناء.
مثل هذه اللحظات هي التي تشعل شغفي وتدفعني للاستمرار في التطور كعازفة محترفة."
بعد حصولها على جوائز دولية في الولايات المتحدة وأوروبا، تطمح برابتي الآن إلى العزف في فعاليات موسيقية عالمية أكبر في القارة الأوروبية.
وقالت:
"آمل أن يجلب عام 2026 فرصاً جديدة للتعلم والعزف على المستوى الدولي. هناك فعالية واحدة أترقبها بشغف كبير وهي مهرجان فيربير للموسيقى في سويسرا، حيث يجتمع كبار عازفي البيانو في العالم. التواجد في هذا الجو، وحضور الحصص التدريبية، ومشاهدة العروض الاحترافية عن قرب، سيكون تجربة مذهلة لا تُقدّر بثمن."
وأضافت:
"كما أنني أخطط للمشاركة في مسابقات موسيقية في ألمانيا، حيث تزدهر تقاليد الموسيقى الكلاسيكية وتشتد المنافسة فيها.
فالتعرّض لمستويات موسيقية عالية كهذه سيُسهم في دفع مستواي إلى الأمام، ويساعدني على فهم مكاني بين الموسيقيين الدوليين، ويمنحني فرصة التعلم من أبرز الفنانين حول العالم."