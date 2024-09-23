طفلة من دبي تدخل التاريخ في سباق الكارتينج الدولي بفرنسا

ورغم أن رياضة الكارتينج تُعتبر رياضة مختلطة، إلا أنها كانت تقليدياً تحت سيطرة الرجال، مثل العديد من رياضات السيارات الأخرى. وفي هذا السياق، تحدث والد عتيقة، آصف مير، عن التحديات التي تواجهها ابنته قائلاً: "كانت عتيقة تتنافس ضد فتيان أقوى منها بدنياً، وكثيراً ما تتعرض للتنمر على المضمار، حيث لا يحب الكثيرون الخسارة أمام فتاة. يُعلقون أحياناً بشكل سلبي عنها ويسخرون منها، لكنها تتعامل مع هذه الأمور بكل قوة وإصرار."