طفلة بعمر 3 سنوات منتسبة في شرطة دبي ليوم واحد

فاجأت شرطة دبي طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كانت تتمنى ارتداء زي الشرطة والقيام بجولة في الإمارة على متن سيارات دورية فاخرة.

عندما عبرت الطفلة سارة عن رغبتها في أن تكون شرطية خلال فعالية مجتمعية أقيمت في أحد المستشفيات، حرصت الشرطة على أن يتحول حلمها إلى حقيقة.

استقبل الضباط الطفلة وعائلتها في مقر القيادة العامة، وقدموا لها هدية تذكارية وزياً كاملاً لشرطة دبي.

بعد ذلك، رافقوها في جولة في مركبات الشرطة الفاخرة التي جابت شوارع المدينة، وتم التقاط صور تذكارية للحدث.