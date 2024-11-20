طفلة إماراتية تحقق حلمها وتصبح طيارًا مقاتلًا ليوم واحد

وارتدت فاطمة الزي الرسمي وانضمت إلى أفراد القوات الجوية الذين رافقوها خلال جولتها في عدد من الأنشطة، بما في ذلك جولة على متن الطائرة، وتجربة محاكاة الطيران، وعرض بعض المناورات الأساسية. وألهمت شجاعة فاطمة وعزيمتها الجميع من حولها، مؤكدة قدرة الأطفال على الصمود حتى في مواجهة التحديات الصحية الصعبة.