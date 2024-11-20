طفلة إماراتية تحقق حلمها وتصبح طيارًا مقاتلًا ليوم واحد
تحققت أمنية فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام بأن تصبح طياراً مقاتلاً، وذلك بفضل مؤسسة"تحقيق أمنية" Make-A-Wish Foundation. تمكنت الفتاة من تحقيق حلمها ليوم واحد.
وفي مبادرة كريمة، حققت المؤسسة، بالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات، أمنية الطفلة فاطمة عبدالله الكعبي، بتجربة يوم كامل كطيار مقاتل.
وكان في استقبال فاطمة العميد الركن يوسف عبدالله الكعبي قائد الطيران المشترك ومنى الجابر عضو مجلس أمناء المؤسسة، حيث حولا حلمها إلى حقيقة.
وارتدت فاطمة الزي الرسمي وانضمت إلى أفراد القوات الجوية الذين رافقوها خلال جولتها في عدد من الأنشطة، بما في ذلك جولة على متن الطائرة، وتجربة محاكاة الطيران، وعرض بعض المناورات الأساسية. وألهمت شجاعة فاطمة وعزيمتها الجميع من حولها، مؤكدة قدرة الأطفال على الصمود حتى في مواجهة التحديات الصحية الصعبة.
شاهد الفيديو أدناه:
وكانت هذه المناسبة بمثابة علامة فارقة بالنسبة للمؤسسة لأنها حققت أمنيتها رقم 7000.