طريق بنكهة "بيتهوفن": سيمفونية الفجيرة تدهش المسافرين على شارع الموسيقى

عجلات السيارات تعزف ألحان السيمفونية التاسعة لبيتهوفن في شارع الشيخ خليفة في حدث هو الأول من نوعه في الإمارات والعالم العربي.

ويمتد "شارع الموسيقى" على مسافة 750 متراً على شارع الشيخ خليفة، عند مدخل مدينة الفجيرة قبل محكمة الفجيرة.

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة هذا المشروع المبتكر، ضمن مبادرات الأكاديمية لتعزيز الفنون في الأماكن العامة ودمج الموسيقى في تفاصيل الحياة اليومية.

أبدى السكان والزوار حماسهم للمشروع، مشيرين إلى كيف يُحوّل السفر الروتيني إلى تجربة فنية غير متوقعة. شاهد الفيديو هنا: