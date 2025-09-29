طريق النجاة من نار الأبراج: خطوات بسيطة تنقذ حياتك

إذا اندلع حريق في مبنى شاهق، يمكن للنيران أن تنتشر بسرعة، فيترك ذلك لحظات حرجة لاتخاذ القرار والنجاة. امتلاك المعرفة حول التصرف الصحيح في اللحظات الأولى قد يعني إنقاذ الأرواح.

دليل عملي للسكان والعاملين والزوار حول كيفية البقاء في مأمن إذا اندلع الحريق في برج مرتفع:

أهم النصائح للسلامة

اتبع إجراءات الطوارئ: إذا كان من الممكن الإخلاء، استخدم أقرب درج للطوارئ فورًا. تجنّب المصاعد.

إذا لم يكن الإخلاء ممكنًا، ابحث عن غرفة آمنة، أغلق الباب بإحكام، وقم بسد الفجوات بالمناديل أو المناشف لمنع تسرب الدخان. استخدم هاتفك للاتصال بالطوارئ وحدد موقعك بدقة داخل المبنى.

يجب أن يغادر الطابق الذي انتشر فيه الحريق وكذلك الطوابق التي تليه مباشرةً فوق وأسفل، وفي حالة تعذر الإخلاء الكامل، توجّه إلى طوابق أدنى بعيدًا عن مكان الحريق.

لا تكسر النوافذ لإدخال الهواء، فقد يؤدي ذلك إلى دخول الدخان وتفاقم الوضع.

تجنب الذهاب إلى السطح؛ عمليات الإنقاذ جويًّا نادرة وفي درجات الحرارة المرتفعة تكون محفوفة بالخطر.

تعرّف على خطة الإخلاء في المبنى، وشارك في تدريبات الحرائق، واحفظ مسارات الهروب البديلة.

اختر السكن أو مكان العمل في المباني المزودة بأنظمة رش تلقائي (Sprinkler systems)، فهي تساهم في السيطرة على الحريق بسرعة أكبر.

تعرّف ما إذا كان المبنى مجهزًا بمصاعد خاصة للطوارئ يمكن استخدامها أثناء الحريق.

لا ترتكب الأخطاء الشائعة مثل كسر النوافذ أو انتظار الهليكوبتر للإنقاذ.

استعن دائمًا بفرق الدفاع المدني وبلغ موقعك بدقة.

أخطاء شائعة يجب تفاديها

أكدت دانا كمال، مديرة تطوير الأعمال الدولية في NFPA، أن الكثيرين يكسرون النوافذ لتهوية المكان، لكن ذلك يسمح بدخول كمية كبيرة من الدخان، وهو خطير للغاية. كذلك، أظهرت أن الإنقاذ بواسطة الطائرات المروحية الذي نراه في الأفلام غير آمن إطلاقًا؛ تيارات الهواء الحراري الناتجة عن النيران تزعزع استقرار المروحيات، فيعرض ذلك حياة المحاصرين والمنقذين لمخاطر كبيرة.

التوصيات والأفضل للمجتمع

تنصح الجهات المعنية بضرورة إجراء تدريبات إخلاء دورية، وتعزيز وعي السكان والعاملين بخطة الطوارئ الفورية. برامج التوعية المجتمعية حول سلامة الحرائق في الأبراج أمر ضروري. يجب تنفيذ وتكرار تدريبات الإخلاء مرة واحدة سنويًا على الأقل، لضمان الجاهزية الكاملة للجميع في حالات الطوارئ.

وتضيف دانا كمال: "سواء كان المبنى يحتوي على 20 أو 50 طابقًا، يجب أن تكون أنت وعائلتك أو زملائك قادرين على الاستجابة الفورية عند سماع جرس الإنذار." وشددت: "امنح نفسك بعض الوقت لتحديد كل المداخل البديلة والسلالم المتوفرة في المبنى، حتى تكون لديك خطة واضحة في حال انسداد أحد المسارات. الاستعداد أمْرٌ جوهري وحاسم وقت الطوارئ."

هذه التدابير العملية والخبرات المستقاة من حالات حريق حقيقية في دبي وأبوظبي، تؤكد أن وعي السكان والانخراط الفعّال في خطط الإخلاء هما حجر الأساس لحياة أكثر أمانًا في مدن الأبراج الحديثة.